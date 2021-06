RIETI - Covid: per l'ottavo giorno di fila nessun nuovo positivo in provincia e tre guariti con il totale dei contagi che scende a 48. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19.

Si registrano 3 nuovi guariti: (1) Fara in Sabina - (1) Rocca Sinibalda - (1) Turania.

Numero tamponi eseguiti: 92. Totali tamponi eseguiti: 97. 050.

Totale positivi in provincia di Rieti: 28.