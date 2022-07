Covid: da domani riapre l'ex Bosi per la quarta dose di vaccino agli over 60 e ai soggetti fragili

RIETI - Da domani, giovedì 14 luglio, la direzione aziendale della Asl di Rieti avvierà la somministrazione della quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti Covid a tutti gli over 60 anni e ai soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del Ministero della Salute.

La dose di richiamo potrà essere eseguita trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall’ultima infezione (con riferimento alla data del test diagnostico positivo).

Tutta l’attività vaccinale sarà trasferita dall’attuale sede del distretto Rieti 1 di via delle Ortensie – Rieti, all’hub vaccinale ex Bosi di Rieti – Cittaducale che sarà aperto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, orario eventualmente ampliato fino alle ore 20:00 in base al numero delle prenotazioni.

Le prenotazioni potranno essere eseguite sul portale della Regione Lazio https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it

Le prenotazioni effettuate presso il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie - Rieti verranno eseguite presso l’hub vaccinale ex Bosi: i prenotati saranno contattati direttamente dal personale aziendale.

In occasione dell’avvio della vaccinazione della quarta dose agli over 60 e ai soggetti fragili, a partire dai 12 anni di età, inseriti nella circolare del Ministero della Salute, la Asl di Rieti realizzerà un “Open day over 60” che si svolgerà domani 14 luglio dalle 10 alle 14 presso l’hub vaccinale ex Bosi Rieti – Cittaducale. L’adesione all’Open Day non prevede prenotazione.