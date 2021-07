Covid: anticipati i richiami del vaccino AstraZeneca, da oggi due giorni Open day alla caserma Verdirosi

Sabato 10 Luglio 2021, 10:54

RIETI - Covid: a partire da questo week end, la Asl di Rieti, su indicazione regionale, ha deciso di anticipare di tre settimane tutti i richiami AstraZeneca le cui prime dosi sono state somministrate entro il 16 maggio 2021, durante i nostri Open Day.

Prime due giornate. Oggi, il primo giorno di richiami. Si proseguirà domani, domenica 11 luglio dalle ore 8 alle ore 20 presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi. Tale modalità proseguirà, non soltanto domani, domenica 11 luglio, ma anche nei prossimi giorni.

Non c é bisogno di nessuna prenotazione, basta recarsi alla Verdirosi e attendere il proprio turno. Il vaccino somministrato in seconda dose é sempre AstraZeneca.

Il motivo. L'anticipo della chiusura del ciclo vaccinale é un altro importante strumento che la Asl di Rieti ha deciso di mettere in campo al fine di arrestare la diffusione del SARS CoV-2 e in questo particolare momento, delle varianti a cominciare dalla Delta e mettere in sicurezza il numero maggiore di cittadini nel più breve tempo possibile.