Covid: open hub alla Verdirosi per gli over 12, in cento a fare la fila questa mattina

Venerdì 13 Agosto 2021, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 10:10

RIETI - Covid: cento erano le persone in attesa, alle ore 8 di questa mattina all'ingresso dell'hub caserma Verdirosi, per l'avvio dell'open Hub della Asl di Rieti dedicato alla vaccinazione, con Moderna, di tutti i cittadini over 12 anni.

Tanti i giovani e i giovanissimi presenti, quest'ultimi accompagnati dai genitori (oltre il 50%). Un buon segnale, in vista della ripresa, a settembre, della attività scolastica in presenza.

L'open hub proseguirà fino al 23 agosto, tutti i giorni, anche il giorno di Ferragosto, dalle ore 8 alle ore 14. L'accesso non prevede prenotazione. Basta recarsi presso l'hub e attendere il proprio turno.