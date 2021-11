Covid: riaperti i reparti all'ospedale, sono 4 i pazienti ricoverati

RIETI - La Asl di Rieti comunica l’attivazione di sei posti letto Covid-19 presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale provinciale de’ Lellis di Rieti.

Dei sei posti letto attivati, quattro sono occupati da pazienti positivi al Sars CoV-2, pari all’1 per cento del totale dei positivi registrati sul territorio della provincia di Rieti. Ad oggi non si registrano pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

La Asl di Rieti ricorda che a novembre del 2020, presso l’ospedale provinciale di Rieti, erano utilizzati 60 posti letto Covid-19: 30 in regime ordinario e 30 di sub intensiva, mentre erano 11 i posti letto in Terapia Intensiva.

Tutto ciò dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per contrastare il virus e che la campagna vaccinale anti-Covid-19 ha prodotto una drastica riduzione della malattia grave tra la popolazione residente e la conseguente riduzione del numero di ricoveri in ospedale.

Per questo motivo la Asl di Rieti torna a formulare un appello alla vaccinazione anti-Covid-19 in prima dose, per quei cittadini che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale e in terza dose per tutti gli over 60 e i fragili che hanno superato i 180 giorni (6 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario.