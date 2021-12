Covid: nuovo balzo dei contagi, 41 contro 28 guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 41 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (7) – Amatrice (1) - Cantalice (1) - Cantalupo (1) - Cittaducale (3) - Fara in Sabina (9) - Forano (4) - Magliano Sabina (1) - Montasola (2) - Montopoli in Sabina (4) - Poggio Bustone (1) - Poggio Mirteto (4) - Stimigliano (1) - Torri in Sabina (2).

Si registrano 28 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Amatrice - (1) Belmonte in Sabina - (1) Borgorose - (7) Fara in Sabina - (1) Forano - (1) Magliano Sabina - (1) Montopoli in Sabina - (1) Poggio Catino - (2) Poggio Mirteto - (3) Poggio Moiano - (1) Stimigliano - (2) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 331. Totali tamponi eseguiti: 156.517.

Totale positivi: 523.