Covid: altri 46 casi, 10 sono under 12 e 20 non vaccinati

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 46 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (22) – Casperia (2) – Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (1) – Colle di Tora (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (4) – Leonessa (1) – Montopoli in Sabina (2) – Petrella Salto (2) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (1) – Torricella in Sabina (1) – Varco Sabino (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Covid, positivo il consigliere Alessio Angelucci:... RIETI Rieti, Covid: uomo deceduto in ospedale: aveva 55 anni e non era... RIETI Rieti, sabato la festa ma ieri Savoia e Jucci deserti per la...

Si registrano 20 nuovi guariti: (8) Rieti – (2) Cittaducale – (3) Fara in Sabina – (1) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Posta – (1) Rivodutri – (2) Tarano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 637. Totali tamponi eseguiti: 138.728. Totale positivi: 458.