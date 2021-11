Covid: contagi ancora in aumento, toccata quota 432

RIETI - Covid: sono 44 i nuovi positivi e 28 i guariti. Questo il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 44 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (12) – Borgo Velino (1) – Borgorose (1) – Casperia (1) – Cittaducale (1) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (6) – Greccio (1) – Mompeo (1) – Montopoli in Sabina (5) – Poggio Bustone (3) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (3) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 28 nuovi guariti: (14) Rieti – (3) Cittaducale – (7) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina - (1) Montopoli in Sabina – (1) Paganico in Sabina – (1) Salisano.

Numero tamponi eseguiti: 666. Totali tamponi eseguiti: 138.091.

Totale positivi: 432.