Covid: altri 19 positivi, non si spegne il focolaio di Casperia

Martedì 2 Novembre 2021, 14:19

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 19 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (4) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (5) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Frasso Sabino (1) – Montasola (1) – Poggio Catino (1) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rivodutri (1) – Scandriglia (1) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 9 nuovi guariti: (3) Rieti – (1) Cantalice - (1) Cittaducale - (2) Fara in Sabina -– (1) Fiamignano – (1) Montopoli in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 451.

Totali tamponi eseguiti: 133.934.