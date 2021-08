Covid: nuovo record di contagi, 32 nelle ultime 24 ore

Mercoledì 18 Agosto 2021, 14:00

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 32 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) - Antrodoco (1) - Borgo Velino (1) - Cantalice (1) - Cantalupo (3) - Castel S. Angelo (3) - Cittaducale (2) - Contigliano (2) - Fara in Sabina (1) - Greccio (1) - Montopoli in Sabina (1) - Poggio Catino (1) - Poggio Mirteto (1) - Poggio S. Lorenzo (1) - Rocca Sinibalda (2) - Torricella in Sabina (1).

Si registrano 22 nuovi guariti: (5) Rieti - (2) Belmonte in Sabina - (2) Casaprota - (1) Castel di Tora - (1) Contigliano - (3) Fara in Sabina - (2) Magliano Sabina - (1) Montebuono - (2) Poggio Bustone - (1) Rocca Sinibalda - (2) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 401.

Totali tamponi eseguiti: 109.043.

Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti si ridetermina in 277 unità, poiché due persone positive sono state prese in carico dalla Asl (Roma) di competenza territoriale.