Covid: ci sono altri 14 nuovi contagi

Sabato 31 Luglio 2021, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 14:05

RIETI - Covid: altri 14 nuovi contagi a fronte di 7 persone guarite. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.



Rieti (5) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – (1) Cittaducale – (2) Fara in Sabina - (1) Labro – (1) Magliano Sabina - (1) Poggio Bustone – (1) Torri in Sabina.



Si registrano 7 nuovi guariti: (1) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Contigliano – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Mirteto – (1) Tarano.



Numero tamponi eseguiti: 294. Totali tamponi eseguiti: 105.385.





Numero totale dei positivi in provincia di Rieti: 115.