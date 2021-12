Lunedì 27 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - L’accelerazione dei contagi a cavallo di Natale è stata impressionante: in soli quattro giorni ben 382 casi, con una media giornaliera di oltre 95 positivi. Media che poteva essere ben superiore ai 100, considerato che a Natale i drive-in della Asl sono stati chiusi e si sono processati quasi esclusivamente i tamponi effettuati alla vigilia. E nonostante questo, ieri il quotidiano bollettino della Asl riportava ben 68 nuovi infetti.

Superato il totale dello scorso anno. Un’impennata di contagi ben superiore a quella dello scorso anno – il 26 dicembre del 2020 i nuovi casi erano stati 44 - e che in soli 96 ore ha portato il totale dei positivi in provincia alla cifra di 900, contro gli 859 dello scorso anno. A leggere questi dati viene da mettersi le mani nei capelli e con difficoltà si riesce a metabolizzare una situazione di nuovo precipitata sul fronte della lotta alla pandemia, quando agli inizi di dicembre si pensava a un Natale completamente diverso.

Non tutto è da buttare. Ma senza farsi prendere dal panico, qualche ulteriore considerazione è necessario farla. Le restrizioni dello scorso anno sono lontane, nonostante il giro di vite degli ultimi giorni, e la pressione sulle strutture sanitarie è decisamente minore, senza considerare che lo scorso Natale, tra il 24 e il 26, si erano contati tre decessi. Ma è soprattutto la situazione dei ricoveri ospedalieri che deve far riflettere, parametro attendibile e sicuramente incoraggiante sull’efficacia della campagna di vaccinazione. Nello stesso giorno dello scorso anno, al de Lellis si contavano ancora 49 persone ricoverate, 6 delle quali si trovavano in Terapia intensiva. Ieri, presso l’ospedale provinciale, nonostante un rialzo dei ricoveri e una pressione più consistente la situazione alla voce “ricoveri” era comunque sotto controllo, forte di 19 pazienti covid (2 in Terapia intensiva e 17 in regime ordinario). Il 95 per cento delle persone ricoverate sono inoltre non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale. Spia che deve mantenere alto il livello di attenzione è quella del pronto soccorso, dove nell’ultima settimana la media giornaliera degli accessi per covid-19 ha raggiunto le 10 unità.

Il green pass e le novità da oggi. Scattano da oggi alcune restrizioni previste dal decreto del 23 dicembre del Governo. Green pass rafforzato (quindi con vaccinazione) da oggi per consumare al bancone del bar, oltre a chi si siede all’interno come già era previsto. Regole confermate anche per i ristoranti. Sui mezzi di trasporto (ad esempio di Asm, Cotral, treni) si dovrà indossare la mascherina Ffp2, mentre le altre norme già in vigore non cambiano. Le Ffp2 devono essere indossate anche in cinema, teatri e per gli eventi al chiuso, stadio. All’aperto, rimane l’obbligo di indossare la mascherina (come disposto dal Comune di Rieti e poi dalla Regione Lazio), ma è ammessa anche quella chirurgica. Quest’ultima è ammessa anche nei negozi. Visite nelle Rsa con terza dose o con due e un tampone.