RIETI - Focolaio Covid in una Rsa della Sabina. Contagiati alcuni operatori socio-sanitari, personale infermieristico e dei pazienti ospiti della struttura.

Attesi provvedimenti e disposizioni da parte dell'Autorità sanitaria dell'Asl di Rieti che sta procedendo all'analisi dei tamponi molecolari nei confronti del personale in servizio presso la Residenza sanitaria per anziani e dei soggetti accolti, al fine di adottare ogni misura di prevenzione e specifiche misure di sicurezza per evitare ulteriori contagi e il diffondersi del focolaio Covid.

La struttura ospita anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti e dispone di oltre 50 posti letto.