Covid: ci sono 28 nuovi soggetti positivi e 20 guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 28 nuovi soggetti positivi al test: Rieti (12) – Amatrice (1) – Belmonte in Sabina (1) – Castel di Tora (1) – Fara in Sabina (8) – Frasso Sabino (1) – Longone Sabino (1) – Montebuono (1) – Poggio Moiano (1) – Scandriglia (1).



Si registrano 20 nuovi guariti: (12) Rieti – (1) Casaprota - (3) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Longone Sabino – (1) Poggio Moiano - (2) Rocca Sinibalda.



Numero tamponi eseguiti: 137.



Totale tamponi eseguiti: 471.839.



Totale positivi: 587.