Covid: sono 79 i nuovi positivi e 63 le guarigioni

RIETI - Covid:

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 79 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.

Rieti (24) – Antrodoco (5) – Borbona (3) – Borgo Velino (1) - Borgorose (10) – Castel S. Angelo (3) – Cittaducale (5) – Cittareale (1) – Contigliano (1) – Cottanello (1) - Fara in Sabina (1) – Fiamignano (3) – Leonessa (3) – Mompeo (1) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (3) – Montopoli di Sabina (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rocca Sinibalda (1) – Stimigliano (1) – Toffia (2) – Torri in Sabina (2).



Si registrano 63 nuovi guariti.

(18) Rieti – (3) Amatrice – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borbona – (2) Borgo Velino - (6) Borgorose – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Cottanello - (4) Fara in Sabina – (1) Fiamignano - (2) Montopoli di Sabina – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto - (1) Poggio Moiano - (4) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (1) Roccantica – (2) Scandriglia – (2) Stimigliano - (4) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 286.

Totale tamponi eseguiti: 435.644.

Totale positivi: 402.