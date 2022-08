Covid: contagi ancora giù, ora sono sotto quota 700

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 42 nuovi soggetti positivi al test covid: Rieti (16) - Antrodoco (1) - Borbona (1) - Borgorose (2) - Cantalupo in Sabina (1) - Casperia (1) - Fara in Sabina (3) - Fiamignano (1) - Forano (1) - Greccio (1) - Leonessa (2) - Montopoli di Sabina (1) - Pescorocchiano (1) - Petrella Salto (1) - Poggio Bustone (3) - Poggio S. Lorenzo (2) - Rocca Sinibalda (1) - Roccantica (1) - Scandriglia (2) .

Si registrano 70 nuovi guariti: (17) Rieti – (1) Amatrice - (1) Antrodoco - (1) Ascrea - (1) Borgorose – (1) Cantalupo in Sabina - (1) Castel di Tora - (10) Cittaducale - (14) Contigliano - (7) Fara in Sabina - (1) Leonessa - (1) Magliano Sabina - (1) Montopoli di Sabina - (1) Pescorocchiano - (1) Poggio Catino - (1) Poggio Mirteto – (5) Poggio Moiano - (2) Posta - (1) Scandriglia - (1) Stimigliano - (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 393.

Totale tamponi eseguiti: 426.849.

Totale positivi: 646.