Lunedì 18 Luglio 2022, 00:10

RIETI - La corsa del virus rallenta. O meglio, quella dei guariti appare più veloce. Se è una tendenza, più che un semplice episodio di giornata, lo potremo affermare nei prossimi giorni.

Il tutto proprio il giorno seguente in cui l’Asl ha deciso di riaprire un reparto covid all’ospedale per il rialzo dei ricoveri, dieci solo tra giovedì e venerdì. Intanto, va mandato in archivio con il segno più il bollettino Asl relativo a sabato.

Bollettino che ha fatto segnare 236 nuovi positivi (non pochi, ad onore del vero) a fronte di 256 guariti, con un totale dei contagi che, seppur di poco, scende a quota 2343. In controtendenza va invece il dato relativo al tasso di contagiosità, risalito a valori vicini al 40 per cento.

Salgono ancora i malati ricoverati al de Lellis: ieri altre tre ospedalizzazioni con un totale salito a 28. E domani si torna a vaccinare in quarta dose all’ex Bosi gli over 60 e tutti i soggetti fragili di età superiore ai 12.