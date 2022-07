Covid, salgono i contagi e l'Asl riapre un reparto apposito al de Lellis

RIETI - Aumentano i contagi e l'Asl riapre il reparto covid all'ospedale de Lellis, portando i posti letto totali per i pazienti affetti dal virus a 33.

«La Asl di Rieti attiva un reparto da 13 posti letto Covid-19 in area medica. Con i 20 già attivi presso il reparto di Malattie Infettive, il totale di posti letto disponibili raggiunge le 33 unità. La direzione aziendale della Asl di Rieti, visto l'aumento della curva dei contagi, del numero di pazienti che si rivolgono al pronto soccorso e del tasso di ospedalizzazione, comunica che presso l'ospedale di Rieti é stato attivato un reparto Covid in area medica da 13 posti letto, che vanno ad aggiungersi ai 20 già attivi presso il reparto di Malattie Infettive, per un totale di 33 posti letto Covid 19 disponibili».