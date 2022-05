Covid: deceduta una donna. Boom di nuove guarigioni

RIETI - Covid: Si registra un decesso: una donna di 90 (area covid Pronto Soccorso OGP Rieti – soggetto fragile – non vaccinato).

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 44 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2.



Rieti (20) – Amatrice (2) - Antrodoco (1) - Cantalupo in Sabina (1) - Cittaducale (4) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (3) - Fara in Sabina (3) - Montopoli in Sabina (2) – Orvinio (1) – Poggio Bustone (2) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (2) - Scandriglia (1).

Si registrano 188 nuovi guariti.



(64) Rieti – (1) Accumoli – (5) Amatrice – (5) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina - (10) Borbona – (2) Borgo Velino – (7) Borgorose – (4) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina - (10) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (2) Collevecchio – (6) Contigliano - (14) Fara in Sabina – (1) Forano – (4) Greccio – (2) Leonessa - (2) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (3) Monteleone Sabino - (3) Montopoli di Sabina – (1) Morro Reatino – (2) Paganico Sabino – (3) Pescorocchiano - (1) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone - (1) Poggio Catino - (1) Poggio Mirteto - (5) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (1) Rocca Sinibalda - (1) Salisano – (4) Scandriglia - (3) Selci - (4) Stimigliano – (3) Tarano - (1) Torri in Sabina.



Numero tamponi eseguiti: 172.

Totale tamponi eseguiti: 370.411.



Totale positivi: 1.663.