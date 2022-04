Covid: muore anziana al de Lellis e i contagi rialzano la testa

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 134 nuovi soggetti positivi al test covid.



Rieti (48) – Amatrice (3) – Antrodoco (1) – Borbona (1) – Borgorose (6) – Cantalice (2) – Cittaducale (10) – Contigliano (4) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (24) – Fiamignano (1) – Forano (1) – Leonessa (1) – Longone Sabino (1) – Magliano Sabina (3) – Montopoli di Sabina (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (6) – Poggio Moiano (7) – Poggio Nativo (4) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Rocca Antica (2) – Scandriglia (1) – Torricella in Sabina (1) – Varco Sabino (1).



Si registrano 99 nuovi guariti: (33) Rieti – (1) Accumoli – (1) Antrodoco – (1) Ascrea – (5) Borbona – (3) Cantalice – (1) Casperia – (5) Cittaducale – (5) Contigliano – (1) Cottanello – (7) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (3) Forano – (1) Greccio – (3) Leonessa – (1) Montebuono – (4) Monteleone Sabino – (4) Montopoli di Sabina – (3) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (2) Roccantica – (2) Scandriglia – (1) Stimigliano – (3) Toffia – (1) Torri in Sabina.



Numero tamponi eseguiti: 428.

Totale tamponi eseguiti: 338.940.



Si registra un decesso: una donna di 93 anni (reparto Covid OGP Rieti – soggetto fragile/complesso – vaccinato).



Totale positivi: 2.796.

