Covid: contagi ancora in crescita, deceduto un uomo di 92 anni

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 267 nuovi soggetti positivi al test covid.



Rieti (109) – (3) Antrodoco – Belmonte in Sabina (2) – Borbona (1) – Borgo Velino (2) – Borgorose (6) – Cantalice (7) – Cantalupo in Sabina (4) – Casperia (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (14) – Cittareale (1) – Configni (1) – Contigliano (16) – Cottanello (2) – Fara in Sabina (17) – Fiamignano (2) – Forano (1) – Greccio (2) – Labro (1) – Leonessa (2) – Monte S. Giovanni (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (6) – Orvinio (1) – Pescorocchiano (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (5) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (13) – Poggio Nativo (7) – Rivodutri (5) – Salisano (2) – Scandriglia (10) – Selci (5) – Stimigliano (3) – Tarano (2) – Toffia (2) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (3).





Si registrano 115 nuovi guariti: (43) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (4) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (1) Castel S. Angelo – (6) Cittaducale – (2) Colli sul Velino – (1) Configni – (3) Contigliano – (12) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (1) Frasso Sabino – (2) Greccio – (1) Labro – (3) Leonessa – (1) Longone Sabino – (1) Micigliano – (3) Montebuono – (2) Petrella Salto – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Rivodutri – (1) Scandriglia – (4) Selci – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Toffia – (2) Torri in Sabina.



Numero tamponi eseguiti: 1.815.



Totale tamponi eseguiti: 298.783.



Si registra un decesso: un uomo di 92 anni (area Covid Pronto Soccorso OGP Rieti – paziente fragile/complesso – vaccinato).





3 positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di competenza.



Totale positivi: 2.613.

