Covid: i contagi aumentano anche dopo i tamponi della domenica, i casi totali sono ora 2277

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 88 nuovi soggetti positivi al test covid.



Rieti (24) – (1) Amatrice – (2) Antrodoco – (1) Borgo Velino – Borgorose (3) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (4) – Casaprota (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (3) – Concerviano (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (10) – Greccio (2) – Labro (1) – Magliano Sabina (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (2) – Pescorocchiano (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Mirteto (13) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Poggio S. Lorenzo (2) – Scandriglia (1) – Selci (3) – Stimigliano (1) – Toffia (4).





Si registrano 47 nuovi guariti: (19) Rieti – (1) Borgorose – (1) Casaprota – (1) Casperia – (3) Cittaducale – (4) Contigliano – (7) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Forano – (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Varco Sabino.



Numero tamponi eseguiti: 874.



Totale tamponi eseguiti: 295.561.



Totale positivi: 2.277.

