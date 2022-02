Covid: morti due pazienti entrambi vaccinati, una donna di 91 anni e un uomo di 67. Calano però i contagi

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 138 nuovi soggetti positivi al test covid.

Rieti (61) – Antrodoco (4) – Borbona (1) – Borgorose (11) – Cantalice (4) – Casaprota (1) – Casperia (1) – Cittaducale (9) – Collevecchio (1) – Contigliano (4) – Fara in Sabina (9) – Forano (6) – Greccio (4) – Leonessa (3) – Monteleone Sanino (2) – Montopoli in Sabina (4) – Nespolo (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Nativo (1) – Rocca Sinibalda (1) – Rocca Antica (1) – Scandriglia (2) – Selci (1) – Tarano (1) – Toffia (1) – Torri in Sabina (1).

Si registrano 189 nuovi guariti: (78) Rieti – (2) Accumoli – (3) Amatrice – (7) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina – (5) Borgo Velino – (3) Borgorose – (7) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – Casaprota (1) – Casperia (2) – (7) Cittaducale – (2) Collevecchio – (2) Concerviano – (2) Contigliano – (15) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Greccio – (4) Leonessa - (2) Longone Sabino – (3) Magliano Sabina – (2) Montebuono – (1) Monteleone Sabino – (4) Montopoli in Sabina – (2) Morro Reatino – (2) Pescorocchiano – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Catino – (6) Poggio Mirteto – (2) Poggio Nativo – (2) Poggio S. Lorenzo – (2) Rivodutri – (2) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Tarano – (2) Toffia – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina – (2) Varco Sabino.

Numero tamponi eseguiti: 1.226.

Totale tamponi eseguiti: 282.124.

Si registrano due decessi: una donna di 91 anni (struttura socio sanitaria – paziente complesso/fragile - vaccinato), un uomo di 67 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti – paziente complesso/fragile – vaccinato).

Totale positivi: 2.885.