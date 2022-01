Covid: morto un uomo di 67 anni ricoverato al de Lellis, non era vaccinato. Ci sono 45 nuovi contagi

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 45 nuovi soggetti positivi al test covid.

Rieti (17) – Amatrice (3) – Belmonte in Sabina (1) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Cittaducale (2) – Collevecchio (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (3) – Labro (2) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (4) – Orvinio (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Scandriglia (1) – Torricella in Sabina (3).

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, mostra al controllo il green pass di un amico: denunciato... RIETI Covid: sono 295 i nuovi positivi e 345 i guariti RIETI E' positiva al covid e in Umbria non le praticano...

Si registrano 50 nuovi guariti: (12) Rieti – (2) Amatrice – (1) Borgorose – (1) Castel S. Angelo – (3) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (1) Concerviano – (1) Contigliano – (14) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Greccio – (1) Leonessa – (1) Longone Sabino – (1) Magliano Sabina – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (3) Scandriglia – (1) Selci – (1) Stimigliano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 707. Totale tamponi eseguiti: 237.323.

Si registra un decesso: un uomo di 67 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti – soggetto fragile – non vaccinato).

Totale positivi: 6.557.