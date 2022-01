Covid: ci sono altri 153 positivi, il totale sale a 6121

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 153 nuovi soggetti positivi al test covid.

Rieti (63) – Accumoli (1) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Casaprota (1) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (3) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (14) – Cittareale (1) – Collevecchio (4) – Colli sul Velino (1) – Configni (1) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (7) – Greccio (5) – Leonessa (3) – Magliano Sabina (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (3) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (4) – Rivodutri (2) – Rocca Sinibalda (1) – Roccantica (3) - Scandriglia (7) – Toffia (3) – Torri in Sabina (1) – Vacone (1).

Si registrano 83 nuovi guariti: (39) Rieti – (2) Belmonte in Sabina – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (2) Colli sul Velino – (1) Concerviano – (5) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (3) Leonessa – (1) Longone Sabino – (2) Monte S. Giovanni – (4) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (2) Rivodutri – (1) Roccasinibalda – (3) Roccantica – (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (2) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 785.

Totale tamponi eseguiti: 203.299.

Totale positivi: 6.121.