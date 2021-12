Covid: altri 150 contagi, il totale arriva a 1215

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 150 nuovi soggetti positivi al test Sars CoV-2.

Rieti (51) – Accumoli (2) – Amatrice (6) – Belmonte in Sabina (1) – Borgo Velino (1) – Borgorose (2) – Cantalice (2) – Cantalupo in Sabina (1) – Cittaducale (4) – Collevecchio (2) – Colli sul Velino (3) – Contigliano (3) – Fara in Sabina (7) – Fiamignano (1) – Forano (6) – Greccio (3) – Leonessa (6) – Magliano Sabina (2) – Montasola (1) – Montebuono (3) – Monteleone Sabino (2) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (7) – Poggio Moiano (12) – Rivodutri (6) – Scandriglia (1) – Stimigliano (3) – Tarano (1) – Toffia (2) – Turania (4).

Si registrano 40 nuovi guariti: (13) Rieti – (2) Borgo Velino – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Labro – (1) Montasola – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (8) Poggio Moiano – (1) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 1.414.

Totale tamponi eseguiti: 167.499.

3 positivi sono stati presi in carico dalle Asl territoriali di appartenenza.

Pertanto il totale dei positivi si ridetermina in 1.215.