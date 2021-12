Covid: altro boom di contagi, sono 108 i nuovi casi. Il totale dei positivi in provincia tocca quota 721

RIETI - All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 108 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (41) – Amatrice (1) – Belmonte in Sabina (1) – Cantalice (4) – Casaprota (4) – Casperia (3) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (3) – Collevecchio (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (13) – Forano (3) – Greccio (5) – Magliano Sabina (3) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (1) – Orvinio (2) – Poggio Catino (5) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Moiano (4) – Pozzaglia Sabina (1) – Rocca Sinibalda (1) – Stimigliano (1) – Tarano (2) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (2).

APPROFONDIMENTI RIETI Covid, all'ospedale de Lellis morto no vax di 62 anni... RIETI Aumento della curva dei contagi. Asl Rieti: «Solo con il... RIETI Covid, niente feste di piazza a Capodanno in tutta la provincia RIETI Covid: il 90% degli 11 ricoverati non vaccinato. 3 in terapia...

Si registrano 34 nuovi guariti: (5) Rieti – (3) Amatrice – (1) Borgo Velino – (2) Cittaducale – (10) Fara in Sabina – (3) Forano – (2) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (1) Torri in Sabina – (1) Turania.

Numero tamponi eseguiti: 810.

Totale tamponi eseguiti: 162.018.

Totale positivi: 721.