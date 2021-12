Covid: boom di contagi, 44 positivi contro 16 guariti

RIETI - Covid: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 44 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.



Rieti (24) – Cantalupo in Sabina (2) – Cittaducale (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (5) – Magliano Sabina (2) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Moiano (3) – Rivodutri (2) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (2).



Si registrano 16 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cittaducale – (2) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (1) Poggio Moiano – (1) Stimigliano.



Numero tamponi eseguiti: 873.



Totale tamponi eseguiti: 158.978.



Totale positivi: 568.

