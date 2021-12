Covid: contagi stabili con 29 positivi e 29 guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 29 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.



Rieti (10) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (2) – Forano (1) – Labro (1) – Monte S. Giovanni (1) – Monteleone Sabino (2) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Catino (2) – Poggio Moiano (2) – Pozzaglia Sabina (1) – Stimigliano (2) – Tarano (1) – Torricella in Sabina (2).



Si registrano 29 nuovi guariti: (8) Rieti – (2) Amatrice – (6) Antrodoco – (2) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Rocca Sinibalda – (1) Tarano – (1) Toffia.



Numero tamponi eseguiti: 646.



Totale tamponi eseguiti: 158.105.



1 positivo è stato registrato presso la Asl di competenza.



Totale positivi: 540.





