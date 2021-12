Covid: risalgono i contagi, si contano 39 positivi a fronte di 23 guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 39 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Rieti (12) – Amatrice (1) – Borgorose (2) – Castel S. Angelo (2) – Cittaducale (1) – Collalto Sabino (1) – Fara in Sabina (3) – Greccio (1) – Montopoli in Sabina (1) – Nespolo (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (4) – Poggio Nativo (1) – Rivodutri (2) – Torri in Sabina (2).

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, vaccinazioni ai bambini tra clown dottori e animazione:... RIETI Rieti, vaccino anticovid per i bambini under 12: esordio da... RIETI Rieti, campagna vaccinale: superate le 233mila somministrazioni...

Si registrano 23 nuovi guariti: (9) Rieti – (7) Amatrice - (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (1) Morro Reatino – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 637. Totale tamponi eseguiti: 157.459.

Totale positivi: 541.