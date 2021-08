Giovedì 5 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Non c’è pressione sull’ospedale de’ Lellis che non conta malati Covid tra i ricoverati, ma i positivi continuano a crescere e per la prima volta, tra loro, c’è un uomo di mezza età vaccinato e residente a Cittaducale. Fino ad oggi non si era ancora mai verificato in provincia che il virus colpisse un immunizzato, cosa che, seppure con percentuali basse (come confermano i dati reatini), può comunque verificarsi. Le condizioni dell’uomo sono buone, ma anche quelle del resto delle persone affette da Covid. Con i 14 contagiati di ieri e al netto di sette guariti, il totale dei casi sale a quota 149. Per nessuno di questi è stata necessaria l’ospedalizzazione, ognuno dei positivi è attualmente isolato presso la propria abitazione, monitorato dal Sisp della Asl di Rieti.

Famiglia contagiata a Poggio Bustone. Tra i nuovi positivi c’è anche una famiglia di quattro persone tra cui un bambino di un anno di rientro dalle vacanze estive. Nessuno dei componenti del nucleo, residenti a Poggio Bustone, era vaccinato, ma la situazione al momento non desta preoccupazione, né per le condizioni di salute delle persone che hanno contratto il virus, né per un’eventuale diffusione, visto che il nucleo si è prontamente isolato. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Poggio Bustone, Rovero Mostarda, nell’assicurare la massima attenzione da parte dell’amministrazione sull’evolversi della situazione pandemica, lontana dai numeri altissimi vissuti nella terza ondata, ha comunicato sul sito istituzionale dell’Ente che, «con gli ultimi 4 positivi salgono a 9 i soggetti positivi e 3 in isolamento domiciliare. L’amministrazione comunale raccomanda il pieno rispetto delle norme anti-contagio».

Cittaducale. Stessa raccomandazione negli altri centri colpiti. A Cittaducale, oltre alla persona vaccinata, tra i neocontagiati ci sono anche due giovanissimi under 20 che non hanno ancora avviato il ciclo vaccinale. Come la maggior parte degli infetti di ieri: sono soprattutto non vaccinati, fatta eccezione per l’unico immunizzato e qualcuno che aveva ricevuto una sola dose. Nei 14, sette hanno tra 0 e 23 anni, due tra i 30 e i 32, cinque tra i 41 e i 64 anni. Si confermano le percentuali emerse dallo studio condotto dalla Asl di Rieti sui 142 positivi del mese di luglio: tra i malati il 90% è senza copertura vaccinale e solo il 10% ha ricevuto una sola iniezione.

Tamponi a Cantalice per i consiglieri comunali. Due positivi anche a Cantalice, di cui un consigliere comunale. La notizia, prima circolata in paese e sui social, è stata confermata dal sindaco Silvia Boccini, la quale ha comunicato che tutte le persone presenti nell’assise consiliare di mercoledì scorso verranno sottoposte a tampone oggi. «Si comunica – recita il post sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente - che, a seguito della positività al covid di un consigliere comunale, notizia già nota e circolata sui social, nella giornata di domani (oggi, ndr) tutti coloro che erano presenti al consiglio comunale del 28 luglio 2021 effettueranno tampone molecolare come prescritto dalla Asl. Non sono previste misure di quarantena. Si ricorda che, come da comunicato a firma della direzione Asl di Rieti, la maggior parte dei contagiati nella provincia non ha effettuato il vaccino. Per questa ragione rinnoviamo l’invito alla popolazione a vaccinarsi il più rapidamente possibile».