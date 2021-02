RIETI - Parte domani nel Reatino la vaccinazione AstraZeneca per docenti e Ata under 55 anni che non presentino particolari patologie. Fino a ieri erano 850 le prenotazioni per quel che riguarda la provincia, giunte dagli insegnanti che verranno ora chiamati, in base a un calendario redatto dalla Asl, a sottoporsi all’inoculazione della prima dose del vaccino che avverrà presso il Distretto Asl numero 1 in via delle Ortensie. Per completare il ciclo vaccinale occorrerà poi attendere la seconda dose del vaccino, per la quale occorreranno dalle 10 alle 12 settimane come suggerito dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

Il nodo. Resta invece in piedi e in attesa di risoluzione l’aspetto che riguarda, restando al personale del comparto scuola, coloro i quali hanno superato il 55esimo anno di età e che al momento sono esclusi dalla vaccinazione AstraZeneca. Non si tratta di numeri bassi, considerando che il corpo docente è anziano e a livello nazionale si parla di un 40 per cento di docenti che hanno superato i 55 anni, percentuale che sale al 45 per cento se si considerano le scuole superiori.

Quasi uno su due di questi insegnanti non riceveranno in questa fase il vaccino AstraZeneca e dovranno attendere la fornitura di un prodotto idoneo alla loro età. Una circostanza che renderà più complicata l’immunizzazione di coloro che a giugno porteranno alla maturità gli studenti, alle prese per tre mesi con lezioni da remoto, attività in modalità asincrona e ore di lezione di durata ridotta.

Resta dunque un problema da risolvere quello degli insegnanti in servizio nelle scuole che non potranno ricevere il vaccino AstraZeneca, perché giudicati eccessivamente anziani per assumere il siero che nelle intenzioni della task force del governo dovrebbe anticipare l’immunizzazione di alcune categorie a rischio e strategiche, come i docenti della scuola italiana al pari dei sanitari e delle forze dell’ordine, categorie quest’ultime che hanno ricevuto finora il vaccino Pfizer o Moderna e per coloro che sono rimasti fuori ci sarà, come per gli insegnanti, l’AstraZeneca.

Tornando alla vaccinazione insegnanti che inizia domani nel Reatino, per chi chiedeva se era previsto o meno un permesso il giorno della somministrazione, il ministero ha inteso ribadire che trattandosi di una procedura ad adesione volontaria, ad oggi non ha previsto un permesso “speciale” che sia al di fuori delle tipologie di permesso previsto nel contratto.

