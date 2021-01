RIETI - C’è una data, seppure ancora abbozzata, per la ripresa della campagna vaccinale anti Covid in provincia. Dovrebbe ripartire tra il 28 gennaio e il primo febbraio la somministrazione delle prime dosi, interrotta a causa dei ritardi nella fornitura dei vaccini da parte di Pfizer. Nello stesso periodo potrebbe essere avviata anche quella per gli over 80, anche se è probabile che venga confermato lo slittamento all’8 febbraio pure in provincia.

A oggi sono tremila e 628 i vaccini somministrati e 378 i richiami eseguiti. Dato quest’ultimo ancora lontano dalla cifra delle prime dosi. Il piano d’azione della Asl di Rieti seguirà lo schema regionale e dopo la priorità assicurata a operatori sanitari e sociosanitari, personale e ospiti delle strutture residenziali per anziani, procederà con la vaccinazione della popolazione ultraottantenne e, a seguire, con le persone dai 60 ai 79 anni e quelle con almeno una patologia cronica, fino a essere estesa al resto della popolazione secondo un ordine di priorità legato al rischio di malattia, del tipo di vaccino e della disponibilità.

