Covid: «Andate tutti a vaccinarvi», anche il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti fa suo l'appello della Asl

Domenica 4 Luglio 2021, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 17:53

RIETI - Anche il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha raccolto l'appello della Asl di Rieti che invita a tutti a vaccinarsi, per scongiurare così un rialzo dei contagi e l'avanbzare della variante Delta.

«Siamo in una fase cruciale della lotta al Covid - ha detto il sindaco Antonio Cicchetti - e, allo stesso tempo, della ripresa delle nostre vite. Abbiamo fatto tutti grandi sacrifici per ricacciare indietro questo virus che ha sconvolto la nostra società e per questo adesso siamo chiamati all'ultimo sforzo affinché si possa tornare davvero alla normalità.

Considerando che si sono già registrati 5 casi di positività di ritorno dalle vacanze di persone che non si erano ancora vaccinate, lancio un appello a tutti, anche ai giovani, ad aderire alla campagna vaccinale prima di partire per le ferie.

Nella nostra provincia, peraltro, è possibile usufruire anche del vaccino monodose presso l'hub recentemente aperto a Passo Corese. E' un gesto di responsabilità e sicurezza, per sé stessi e per gli altri».