RIETI - Autobus Cotral in fiamme lungo la strada statale Salaria, al chilometro 36, sul territorio comunale di Fara Sabina. L'incendio sarebbe stato causato da un guasto meccanico. Non ci sono feriti. La Salaria, nei pressi del semaforo all'altezza del centro abitato di Passo Corese, è stata chiusa al traffico in direzione Roma, per permettere ai vigili del fuoco di completare le operazioni di spegnimento. I disagi sono iniziati intorno alle sei del mattino. Sul posto ci sono anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto che stanno gestendo la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA