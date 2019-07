RIETI - Da oggi impossibile acquistare biglietti per salire sui bus del servizio di trasporto Cotral . «Dal giorno 29 luglio al prossimo 3 agosto - informa una nota di Mariano Gatti, presidente Atev - la biglietteria Cotral resterà chiusa per ferie dell'agente. La direzione di Roma non ha provveduto alla sostituzione», informa Gatti che prosegue: «faccio presente che giornalmente c’è il ritiro e la riconsegna dei voucher per agevolazioni che la Regione Lazio rilascia per studenti zone terremotate e a basso reddito isee.



Faccio inotre presente che la biglietteria di Rieti è l’unica che fa questo servizio nel Lazio, creando difficoltà anche a tutti coloro che si debbono spostare da altre provincie. Non si puo’ dimenticare la latitanza del sindacato che non ha mai preso posizione, contribuendo a mandare alla deriva questa provincia», conclude Gatti.

