Bf Sport espugna 0-2 il campo del Castrum Monterotondo e vede il vertice. Gentili: «Avanti così»

RIETI - La Bf Sport vince per 0-2 sul campo del Castrum Monterotondo e, dopo un avvio non brillate, si riporta a fianco delle prime della classe.

La gara

Partono forte i gialloneri e sul fine dei primi 45’ è già 0 a 2. Al 32' sblocca il risultato su palla inattiva il centrocampista Giacomo Grifoni (che in settimana stava per allontanarsi dalla Bf Sport). Raddoppia al 40' su calcio di rigore Pangallozzi, procurato dallo stesso. Nella ripresa si abbassano i ritmi di gioco è il risultato non cambia. Ad inizio ripresa esordisce anche il neo acquisto Federico Poddesu.

Il tecnico

«Vittoria importante e meritata - afferma l'allenatore Fabio Gentili - Questa settimana ci siamo tornati ad allenare con un numero di ragazzi consistente ed i risultati sono arrivati. Sicuramente non stiamo al top della forma ma finalmente siamo tornati sull’altra parte della classifica, la più importante».