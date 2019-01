RIETI - I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti oggi pomeriggio intorno 15.40 a Rocca di Fondi, in località Via Fontanelle, a causa di un masso che staccatosi dal fronte della prospiciente montagna era franato a valle, sfiorando il serbatoio dell'acqua dellasSocietà Sogea e anche una abitazione, al momento disabitata.



I vigili del fuoco una volta arrivati in posto hanno transennato e limitato parte delle strade adiacenti l'abitazione compreso il percorso storico del Cai «Pian della Rocca». © RIPRODUZIONE RISERVATA