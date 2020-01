© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lunedì 27 gennaio alle 20, presso la sede dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di via Graziani (stabile Pc Servizi), si terrà un corso di formazione di 2 ore riservato ai dentisti e agli assistenti alla poltrona (A.S.O.) che verterà principalmente sulla sterilizzazione dei ferri chirurgici e su come innalzare gli standard qualitativi degli studi medici. Il meeting è organizzato dall'Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che a Rieti e presieduta dal dottor Maurizio Ciaramelletti. "Riteniamo che un iscritto Andi che esercita sul campo la sua professione - dice - debba garantire il massimo della qualità nella prestazione e nel servizio al paziente. Queste due ore di aggiornamento saranno utili sia per noi dentisti, che per le nostre assistenti alla poltrona, che ogni anno dobbono acquisire ore di aggiornamento a proprie spese, alle quali diamo l'opportunità di accumulare 10 crediti formativi".