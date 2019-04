© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua la saga dell’università. Dopo l’articolo di ieri, pubblicato sul l’edizione cartacea de Il Messaggero, in cui si rivedeva quanto scritto in una nota della Fondazione Varrone in merito all’approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Sapienza di una nuova convenzione con la Sabina Universitas, arriva la richiesta di rettifica, da parte dell’ufficio stampa dell’ateneo romano, del pezzo postato sul sito online del giornale e che riportava pari pari la nota della Fondazione.«Con riferimento – si legge nella nota – all’articolo “Rieti, La Sapienza ha approvato la nuova convenzione con la Sabina Universitas” pubblicato il 10 aprile 2019 su «Il Messaggero.it» (cronaca di Rieti), si informa che la notizia non trova riscontro: il consiglio di amministrazione della Sapienza non ha mai neanche esaminato la proposta di nuova convenzione».Lapidaria, dunque, la smentita dell’università romana in merito all’approvazione di una nuova convenzione da 40 mila euro per ogni corso attivato nel capoluogo sabino (medicina e ingegneria in lingua inglese al momento costano circa 140 mila euro ciascuno). Resta, inoltre, sul tappeto il nodo dell’abbattimento del debito (in totale 945 mila euro) che il Consorzio universitario reatino ha nei confronti dell’ateneo romano. Mentre, sul fronte della Tuscia, sembra che, in attesa dell’assemblea dei soci di metà maggio, ci sarebbe al momento stato un «congelamento» – a quanto appreso – della procedura di messa in mora della Sabina Universitas per gli 854 mila euro di crediti vantati, grazie a colloqui intercorsi con emissari reatini che hanno perorato la causa della Sabina Universitas.Intanto, nei giorni scorsi si è riunito il consiglio di amministrazione del polo reatino, presente anche il «reggente» Vincenzo Regnini, per approvare la prima trance euro versata dal Comune. Il socio di maggioranza ha riconosciuto i 441mila euro di debiti fuori bilancio. Si tratta di circa 57mila euro che vanno a rimpinguare il magro bilancio dell’ente che gestisce l’università reatina. La prima tranche sarebbe stata così stata iscritta nel bilancio 2018.Rendiconto che deve ora però deve passare il vaglio all’assemblea dei soci, che è stata rinviata a maggio per permettere proprio al consiglio di amministrazione del Consorzio di prendere visione del nuovo consuntivo. Non solo, ma anche eleggere il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio. E sono molti a scommettere che questa sia la vera partita in gioco.