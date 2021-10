Giovedì 14 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Saltano due corse, una in andata e l’altra al ritorno, ed esplode la rabbia di studenti, famiglie e amministrazioni locali. Il casus belli è scoppiato tra ieri e l’altro ieri, quando una serie di studenti che frequentano gli istituti superiori di Rieti provenendo dalla Bassa Sabina si sono visti, di colpo, sospendere due corse dei bus del Cotral. Le corse in questione, una all’andata e l’altra al ritorno, erano state istituite per venire incontro all’esigenza di far fronte al trasporto dopo l’introduzione delle entrate scaglionate, così come per le uscite da scuola, finalizzate ad evitare assembramenti.

Il problema. Fino allo scorso fine settimana nessun problema, mentre da lunedì scorso i pullman non sono più passati. Restano le corse della mattina che permettono il raggiungimento di Rieti dai paesi come Torri in Sabina, Montasola, Vacone e Cottanello garantendo puntualità alle entrate delle 8 o 8.30 e così per le uscite delle 13.30 col bus di ritorno che parte da Rieti alle 14.10.

Il problema è per chi entra in secondo turno - alle 9.30 o alle 10 - che non ha più il pullman né in andata né al ritorno perché uscendo alle 14 non si riesce a prendere il bus delle 14.10 (prima ne avevano uno alle 15.35). «Prendevamo il pullman che partiva da Civita Castellana a Montasola alle 8.30 e ritornavamo alle 15.35 – spiegano nove ragazzi di Monatasola (altri sono a Torri, Cottanello, Vacone) ora siamo costretti a farci accompagnare e riprendere dalle famiglie e venire tutti i giorni a Rieti non sempre si può».

Sindaci sulle barricate. Investiti del problema anche i sindaci. «Chiediamo oggi stesso il ripristino delle corse – spiega Vincenzo Leti sindaco di Monatasola - non si può penalizzare un intero territorio con scelte come queste. Scriveremo alla direzione Cotral, alla Regione e al Prefetto per trovare una rapida soluzione che sarebbe poi l’immediato ripristino dei bus». Gli fa eco da Torri il sindaco Michele Concezzi. «Ripristino delle corse – dice Concezzi - oppure fare entrare i ragazzi che frequentano le scuole di Rieti e che provengono dalla Sabina in prima ora in modo che abbiano garantito il trasporto»