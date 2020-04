RIETI - «Solidarietà e unione: ultras in azione!». Inizia così l’articolata e profonda nota con la quale i tifosi delle curve di Rieti, Civitavecchia, Lodigiani e Roccasecca rimarcano le difficoltà del momento, sia sociale, che sportivo che li hanno convinti – una volta di più – ad unire le forze «con l’intenzione di creare un qualcosa in grado di affrontare con costanza due temi che come uomini prima e ragazzi di curva poi ci riguardano da vicino: la solidarietà e la difesa dei nostri diritti di tifosi in vista di un ritorno sulle gradinate».

Tifo e sociale

Due tematiche che, se all’apparenza possono sembrare una l’antitesi dell’altra «in realtà affondano le radici nello spirito che da oltre sessant’anni anima il movimento ultras. Per quanto riguarda l’impegno sociale ci faremo promotori sia delle classiche raccolte sopraelencate che di vere e proprie iniziative presso i nostri territori. Va infatti ricordato che questa emergenza non solo ha sottratto la quotidianità a milioni di italiani ma ha anche e soprattutto colpito e indebolito intere aree produttive e per la tutela/mantenimento delle nostre città e delle nostre province».

Dalla pulizia delle strade all’ausilio dei più anziani nell’espletare mansioni di carattere vitale «ci metteremo a disposizione, prendendo contatti – laddove possibile – con gli organi istituzionali per instradare al meglio le nostre competenze ed energie. Partiamo da una base di “piccole realtà” che tuttavia hanno una piena conoscenza e un forte senso del dovere nei rispettivi territori. Come ci insegna la storia del nostro Paese, la ripresa è sempre iniziata dalla provincia e dai suoi uomini più forti e lungimiranti».

No alla ripresa del campionato

Sotto l’aspetto prettamente calcistico, invece, le curve si dichiarano «contrari alla ripresa di qualsiasi attività agonistica per quanto riguarda questa stagione, considerata l’impossibilità di garantire distanze e sicurezza anche per gli addetti ai lavori, nonché per il rispetto dei numerosi morti su territorio nazionale».

E contestualmente si domandano: «Cosa ci dovremo aspettare quando sarà consentito rientrare in uno stadio o in un palazzetto? In questi anni abbiamo assistito alle più cervellotiche, irresponsabili e pretestuose scuse per distruggere l’aggregazione del nostro movimento e tacere una volta per tutte un universo che, pur nelle sue controversie e contraddizioni, ha da sempre fatto breccia presso il cuore e la testa di milioni di ragazzi italiani. Sappiamo bene quanto la linea che demarca buon senso e repressione sia stata sovente (quasi sempre) oltrepassata e quello che ora più ci preoccupa sono i probabili motivi a cui ci si appellerà per modellare gli stadi a proprio piacimento. Dobbiamo aspettarci distanziamento, barriere, divieti e restrizioni anche una volta che l’emergenza sarà terminata?».

Domande lecite, legittime, alle quali per il momento nessuno ha saputo dare una risposta, ma un tema che prima o poi andrà affrontato. Perché lo sport di per sé è aggregazione, unione, condivisione: disputarlo “a porte chiuse” sarebbe altro. Non sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA