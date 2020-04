RIETI - Questa mattina, martedì 14 aprile, una rappresentanza dei tifosi del Rieti ha raggiunto l'abitazione dei calciatori Davide Merelli e Riccardo Serena - gli unici ad essere rimasti in città dal giorno in cui il governo ha emanato un decreto che vietava gli spostamenti tra comuni per l'emergenza coronavirus - consegnando loro un pacco ciascuno di derrate alimentari ed altrettante colombe per cercare di alleviare la lontananza da casa che dura ormai da più di tre mesi.

Il gesto è stato apprezzato sia dal portiere bresciano, che dal centrocampista veneto, i quali in questo lasso di tempo si stanno facendo compagnia a vicenda allenandosi insieme all'interno dell'abitazione che condividono ormai dal giorno in cui hanno lasciato il Padova per vestire l'amarantoceleste.

Tifosi solidali

Il Commando Ultrà Rieti, che giovedì mattina (ore 10 piazzale Angelucci) redistribuirà il grosso della raccolta alimentare effettuata due settimane fa presidiando tre supermercati cittadini raccogliendo ben 18 quintale di prodotti a lunga conservazione, con questo gesto ha cercato di far sentire meno soli due ragazzi "costretti a vivere la quarantena lontano da casa e dagli affetti personali" hanno scritto sul loro profilo social.

