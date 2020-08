Coronavirus: tamponi a tappeto della Asl nella postazione drive-in

RIETI - Proseguono a tappeto i tamponi della Asl di Rieti nella postazione drive-in allestita presso la sede della direzione aziendale.

In queste ultime 48 ore sono stati ben 270, mentre da quando è stata allestita la postazione, subito dopo Ferragosto sono stati ben 4mila e 296, di cui ben 286 alle persone di rientro dalle vacanze.

Gli esami non vengono eseguiti su base volontaria o a richiesta. Restano valide le stesse regole già presenti: sono gli operatori del Servizio di igiene pubblica aziendale (Sisp) a valutare ogni caso e ad invitare le persone, già in sorveglianza attiva, asintomatiche o con sintomi, ad effettuare lo spostamento per eseguire il tampone. Si tratta di una metodologia avviata su specifica indicazione della Regione Lazio, che consente di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all’interno della propria autovettura.

Presso il drive-in della Asl di Rieti è possibile eseguire i test sulle persone che rientrano dalla Croazia, Grecia, Repubblica di Malta, Spagna e da tutte le “regione a rischio”. Chi rientra da questi Paesi/regioni, nel nostro territorio, deve fare due cose: comunicarlo al numero verde 800.118.800 o attraverso l’App ‘Lazio Doctor Covid’ e recarsi presso il drive-in munito di Tessera sanitaria e documento di viaggio. Se al drive-in si accede con ricetta del Medico di famiglia si velocizzano le operazioni di tracciamento. Per tale attività il drive-in è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, ad eccezione della domenica.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA