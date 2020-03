© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lo striscione in evidenza nella foto è stato realizzato dagli ospiti dell' Ars (Area Residenze Sanitarie) del dipartimento di Salute mentale e dipendenze Patologiche dell'Azienda sanitaria locale di Rieti.Di seguito, invece, pubblichiamo un breve testo in cui gli ospiti della struttura esprimono il loro pensiero riguardo all'emergenza coronavirus e al periodo di isolamento che ognuno di noi sta vivendo.«Noi siamo come i ricci: non troppo lontani per non setnire freddo, né troppo vicini vicini per non pungersi. Ogni notte pensiamo alle nostre famiglie, di come stanno, se ci stanno pensando come noi pensiamo a loro.Tutti noi abbiamo pensieri tristi aspettando che tutta la storia della quarantena finisca. Si ha paura di tutto e tutti, allontanarsi come vedi una persona, vorresti parlarci ma si ritira guardando a terra. Speriamo che termini tutto e la gente torni a sorridere».