RIETI - Coronavirus, scoppia la polemica politica sulla sanificazione delle strade. Ad accendere la miccia, Bernardino de Marco, membro dell’assemblea nazionale del Partito democratico, che con un post su Facebook pone alcune domande alla giunta Cicchetti: «State rispettando la norme? E le indicazioni di Ispra?».

E poi aggiunge: «Per tutte le eventuali miscele utilizzate per la cosiddetta sanificazione degli ambienti urbani tipo superfici stradali, pavimentazioni e altro, debbono essere preventivamente individuate e stabilite le loro caratteristiche ai fini della classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele (Regolamento Ce), in relazione, quindi, alle caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e le persone compresi i lavoratori che le utilizzano».

E conclude: «Con che prodotti e con quali quantità state sanificando le strade? Quale procedura state seguendo?».

