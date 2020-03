RIETI - Con le scuole di ogni ordine e grado chiuse per fronteggare l'emergenza da coronavirus, la Provincia di Rieti è già al lavoro per avviare la pulizia degli edifici scolastici di competenza: «Oggi avremo una riunione con l’ufficio tecnico per determinare la sanificazione e la pulizia straordinaria approfittando della chiusura delle scuole – spiega il presidente Mariano Calisse - Saremo noi a pagarla e, al momento, all’interno del decreto ministeriale non si parla della possibilità di essere rimborsati. Ma la sanificazione delle scuole non ha un costo molto elevato: è una cosa giusta e le strutture vanno mantenute pulite».



