Coronavirus, screening gratuito a Poggio San Lorenzo

RIETI - Sabato 16 gennaio, presso il comune di Poggio San Lorenzo, la Asl di Rieti effettuerà una giornata di screening alla popolazione residente con l’esecuzione di tamponi per la diagnosi di infezione da covid.

Lo screening verrà effettuato, a partire dalle ore 9,30 con modalità drive-in, in via degli Ulivi. L’attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus si svolgerà in collaborazione con il Comune, che in queste ore sta predisponendo una lista dei residenti da sottoporre al test.

