RIETI - «Le Residenze Sanitarie Assistite di Rieti e Santa Rufina sono a disposizione della sanità pubblica». Scrive così l'amministratore delle strutture, Vincenzo Latini, a Marinella D’Innocenzo, direttore generale della Asl di Rieti, offrendo tutta la propria disponibilità, anche in vista delle previsioni, che parlano del picco di contagi nei prossimi giorni. Una disponibilità, quella di Latini, che copre diversi fronti, dai posti letto presenti nei due presidi, ai medici, personale socio sanitario e una ventina di infermieri competenti nel trattamento delle terapie intensive.Le due strutture (a Rieti in via Palmiro Togliatti 20 e a Santa Rufina in via Salaria 1) potrebbero accogliere alcuni dei ricoverati in ospedale, che avrebbe così più posti per l’emergenza Coronavirus. Disponibili da subito una ventina di posti letto, ma per l’emergenza si potrebbe arrivare anche a 40.«Se poi ce ne fosse la necessità – spiega Latini – Potremmo anche inviare i nostri infermieri, che hanno una grande professionalità nel campo delle malattie intensive e che sanno gestire l’utilizzo di macchinari complessi, dove ci sono da controllare mille parametri. Con questa proposta vogliamo dire che siamo tutti insieme, vogliamo fare la nostra parte in questo drammatico momento».