RIETI - Il coronavirus cambia il modo di vedere il mondo e tutto quello che ci circonda. ​Giulia ha tre anni, e io non sapevo neppure che esistesse. Come non conoscevo sua madre, suo padre, sua nonna. Non sapevo abitassero tutti insieme, dietro le imposte verdi con le piantine fiorite sul davanzale, disposte una per ogni finestra, dentro i cestini di vimini. In realtà, non avevo mai notato neanche le piantine, e in tempi normali avrei fatto fatica pure a ricordare che le persiane di fronte alle mie sono tutte dipinte di verdesmeraldo.

Coronavirus, festino in casa con gli amici per il compleanno: "traditi" dai vicini di casa

In linea d'aria, la piccola Giulia abita a qualche metro da me, gioca, ride e mangia a qualche manciata di centimetri da dove vivo io, solo che non mi ero mai curata di lei. E dire che è una bimba davvero vivace, ho scoperto oggi. Le piacciono molto le conchiglie al pomodoro, ma ha fatto un po' di fatica a separarsi dal latte materno, e va matta per Principe, il pechinese di sette anni della dirimpettaia. Oggi Principe l'ho visto anch'io, perché la padrona ha pensato di portarlo giù in strada, per farlo vedere a Giulia e agli altri bambini affacciati alla finestra. I suoi occhietti tondi e neri ci guardavano stupiti sotto il pelo lungo e chiaro, e noi tutti, il barista, la giornalista e il veterinario - ma da quando ho un veterinario vicino casa? - guardavamo lui. Manco non avessimo mai visto un cane.

«E' una guerra», contro il coronavirus i gruppi di preghiera di Padre Pio in campo a pregare in tutto il mondo

Abbiamo salutato Principe e abbiamo salutato Giulia, e ci siamo salutati tra noi, con la tuta da ginnastica indosso, mentre dietro le nostre spalle si intravedevano spezzoni dei nostri salotti, delle nostre camere e delle nostre cucine. La nonna di Giulia mi ha detto "Buongiorno, cosa cucina oggi?", e io non ho pensato che fosse inopportuna, o invadente. Le ho risposto con il menù del mio pranzo, e poi non paga ho voluto sapere il suo, e le ho fatto i complimenti per la tutina della nipotina, rosa coi coniglietti. O forse erano orsetti.

Nel frattempo, un signore con la felpa rossa agitava forsennatamente le braccia da un balcone più lontano, e noi non abbiamo chiamato la polizia per farlo internare. Lo abbiamo salutato tutti, il barista, la giornalista, il veterinario, Giulia e la sua famiglia e pure Principe con il suo peloso scodinzolio. Ci siamo sgolati per sapere come se la passasse, se si sentisse solo, e lui non ci ha detto di farci i fatti nostri, ma si è ingegnato per comunicarci che andava tutto bene, "per fortuna il tapis roulant".

Adesso l'appuntamento è con l'affaccio del pomeriggio, ci siamo concordati per le 18, così ci diciamo com'erano le fettuccine al ragù, ci facciamo due chiacchiere sull'ultimo decreto e il veterinario mi spiega come pulire le zampette al gatto. Ma da quando ho un veterinario vicino casa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA